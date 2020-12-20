Ученые установили, что на Земле каждые 27 млн лет вымирают все животные

По подсчетам американских специалистов, каждые 27,5 миллионов лет все земноводные, рептилии, птицы и млекопитающие, населяющие Землю, массово вымирают.

Таким образом, за последние 300 млн лет наша планета минимум десять раз столкнулась с полным «обновлением» фауны. При этом в восьми из десяти раз вымирание коснулось и созданий, обитающих в воде. Как удалось установить специалистам, среди гидробионтов периодичность вымирания составляет от 26,4 до 27,3 млн лет.

По предположениям исследователей, восемь одновременных импульсов вымирания произошли во время величайших извержений, вызванных сближением океанических плато. Еще три таких процесса связывают с падением на Землю гигантских метеоритов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по версии британских ученых, первым предком человека являются губки.