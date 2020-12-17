Британские ученые выяснили, что является самым дальним родственником человека

Первые живые существа на Земле все еще продолжают соседствовать с нами. Фото: pixabay

Первые живые существа на Земле все еще продолжают соседствовать с нами. Фото: pixabay

Специалисты Университетского колледжа Лондона выяснили, что губки являются самыми древними существами планеты Земля и, соответственно, самыми дальними предками человека.

Изначально губки, из-за их своеобразия, относили к классу водорослей. Однако после ряда генетических исследований эти создания стали относить к царству животных. Когда британские ученые смоделировали эволюцию ДНК, чтобы отследить общего предка всех живых существ, выяснилось, что на это звание могут претендовать губки и гребневики — еще одни древнейшие жители планеты, морские животные передвигающиеся при помощи ресничек.

Дальнейшее изучение этого вопроса, однако, показало, что гребневики не могли привести к той эволюции живых организмов, которую мы наблюдаем сейчас. В итоге ученые пришли к выводу, что первыми животными и самым дальним предком человека все же являются губки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вес созданных человечеством вещей превысил тяжесть всего живого на Земле.