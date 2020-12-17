Вес созданных человеком вещей превысил тяжесть всего живого на Земле

"Мы считаем, что наш биологический вид должен взять на себя ответственность за планету, принимая во внимание эти шокирующие данные", - заявляют ученые. Фото: pixabay

"Мы считаем, что наш биологический вид должен взять на себя ответственность за планету, принимая во внимание эти шокирующие данные", - заявляют ученые. Фото: pixabay

Ученые Израильского университета исследовали степень воздействия человечества на окружающую среду за последние 120 лет и выяснили, что весь созданных цивилизацией вещей — дорог, зданий, техники и так далее, — превысил тяжесть всех существ, живущих сегодня.

Так, в 1900 году масса человеческого материала составляла лишь 3% от общей биомассы Земли. С этого момента каждый 20 лет этот показатель удваивался. Сегодняшняя инфраструктура цивилизации достигает 1,1 триллиона метрических тонн. Только пластик, как свидетельствуют данные статьи в журнале Nature, вдвое превышает вес всех морских и животных существ планеты Земля.

Здания и техническая инфраструктура также тяжелее всех деревьев и кустарников. Ежегодно, по оценкам специалистов, человечество производит 30 гигатонн объектов. Это приводит к дисбалансу между искусственной и биологической массами и негативно влияет на окружающую среду.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по предположениям ученых, древние люди моли впадать в спячку во время ледникового периода.