Вес созданных человеком вещей превысил тяжесть всего живого на Земле

Вес созданных человеком вещей превысил тяжесть всего живого на Земле
"Мы считаем, что наш биологический вид должен взять на себя ответственность за планету, принимая во внимание эти шокирующие данные", - заявляют ученые. Фото: pixabay

Ученые Израильского университета исследовали степень воздействия человечества на окружающую среду за последние 120 лет и выяснили, что весь созданных цивилизацией вещей — дорог, зданий, техники и так далее, — превысил тяжесть всех существ, живущих сегодня.

Так, в 1900 году масса человеческого материала составляла лишь 3% от общей биомассы Земли. С этого момента каждый 20 лет этот показатель удваивался. Сегодняшняя инфраструктура цивилизации достигает 1,1 триллиона метрических тонн. Только пластик, как свидетельствуют данные статьи в журнале Nature, вдвое превышает вес всех морских и животных существ планеты Земля.

Здания и техническая инфраструктура также тяжелее всех деревьев и кустарников. Ежегодно, по оценкам специалистов, человечество производит 30 гигатонн объектов. Это приводит к дисбалансу между искусственной и биологической массами и негативно влияет на окружающую среду.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по предположениям ученых, древние люди моли впадать в спячку во время ледникового периода.

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