Ученые предположили, что древние люди могли впадать в спячку во время ледникового периода

Древние люди, населявшие территорию современной Европы 500 тысяч лет назад, впадали в спячку в зимнее время, считает антрополог Антонио Барциокас.

Барциокас и его коллега, Хуан Луис Арсуага, предположил, что одним из способов пережить ледниковый период для доисторических людей могла быть спячка. Такие выводы ученые сделали на основе свидетельств об их болезнях, найденных в костных останках. Среди недугов есть те, что провоцируются нехваткой витамина D. К примеру, — хроническая болезнь почек.

Исследователи признают, что эта версия требует дополнительной проверки и доказательств, однако подчеркивают, что физиология человека позволяет погрузиться в состояние, подобное зимней спячке.

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