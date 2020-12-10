Ученые рассказали, чем опасны кошачьи царапины

Ученые рассказали, чем опасны кошачьи царапины
Особенно опасны котята - с ними нужно быть осторожными. Фото: Pixabay

Оказывается, есть связь между царапинами и расстройствами психики.

Ученые из Университета штата Северная Каролина провели исследование, в рамках которого выяснили, чем опасны кошачьи царапины. Об этом пишет «Российская газета». Экспертам удалось установить связь между царапинами и расстройствами психики. Дело в том, что кошки являются источником бактерии Bartonella henselae. Они, в свою очередь, приводят человека к лихорадке и интоксикации. Иногда бактерии вызывают сыпь и поражают глазное яблоко.

Бояться нужно в первую очередь котят.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что зоолог назвал главные страхи кошек. Если кошка живет в любви и заботе, то у нее могут быть немного забавные причуды. Животное может бояться робота-пылесоса и обычных пылесосов тоже.

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