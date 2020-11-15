Зоолог назвал главные страхи кошек

Зоолог назвал главные страхи кошек
Кошки боятся странных вещей. Фото: https://pixabay.com/

Многое зависит от того, каковы условия проживания кошек.

Президент Московского клуба любителей кошек Людмила Макарова рассказала, каковы главные страхи домашних животных, во время интервью для «Говорит Москва».

Если кошка живет в любви и заботе, то у нее могут быть немного забавные причуды. Животное может бояться робота-пылесоса и обычных пылесосов тоже.

«Перемещение в закрытом контейнере тоже может быть страхом. Это все побеждаемо»,

— объяснила специалист.

Макарова добавила, что кошке можно помочь побороть страхи. Главное, чтобы между хозяином и питомцем были доверительные отношения. При этом кошки, проживающие в диких условиях, почти ничего не бояться – иначе им было бы сложно выживать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что похороненная кошка вернулась к своей хозяйке.

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