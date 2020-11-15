Зоолог назвал главные страхи кошек

Многое зависит от того, каковы условия проживания кошек.

Президент Московского клуба любителей кошек Людмила Макарова рассказала, каковы главные страхи домашних животных, во время интервью для «Говорит Москва».

Если кошка живет в любви и заботе, то у нее могут быть немного забавные причуды. Животное может бояться робота-пылесоса и обычных пылесосов тоже.

«Перемещение в закрытом контейнере тоже может быть страхом. Это все побеждаемо»,

— объяснила специалист.

Макарова добавила, что кошке можно помочь побороть страхи. Главное, чтобы между хозяином и питомцем были доверительные отношения. При этом кошки, проживающие в диких условиях, почти ничего не бояться – иначе им было бы сложно выживать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что похороненная кошка вернулась к своей хозяйке.