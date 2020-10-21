Похороненная кошка вернулась к своей хозяйке

Пожилая американка из штата Индиана нашла на дороге сбитое животное и подумала, что это ее кошка. Свою ошибку она поняла лишь после того, как кошка «восстала из мертвых».

Как сообщает Daily Mail, 63-летняя Шерил Шмидт заметила рядом с дорогой мертвое животное и приняла его за свою семилетнюю кошку по кличке Китти. Убитая горем женщина похоронила питомца на заднем дворе со всеми почестями, а ее муж произнес прощальную речь.

Когда опечаленная семейная пара возвращалась к дому, на них из окна смотрела их кошечка Китти. В шоковом состоянии американцы выкопали животное обратно и повели к ветеринару. Специалист осмотрел труп и объяснил им, что это была не кошка а кролик.

После этого супруги вернулись на свой задний двор и вновь закопали животное, будучи уверенными, что это не их Китти.

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