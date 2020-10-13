Ученые рассказали, как правильно общаться с кошками

Ученые рассказали, как правильно общаться с кошками
Кошки охотнее подходят к человеку, если он прищурится. Фото: Pixabay

Ученые из Великобритании смогли выяснить, как наладить общение с кошками. Для этого нужно всего лишь воспользоваться характерным кошачьим прищуром.

Как сообщает журнал Nature, исследование провели ученые из Университета Сассекса. Психологи полагают, что кошачий прищур аналогичен человеческой улыбке. С его помощью животные выражают удовольствие и показывают свое расположение.

Так и кошки прищуриваются и медленно моргают. Специалисты установили, что кошки подходят к руке человека спокойнее и охотнее, когда он делает нечто подобное.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что ученые из США пришли к выводу о том, что опасный паразит Toxoplasma gondii поражает клетки человека. Исследователи считают, что их передают кошки.

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