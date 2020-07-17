Ученые объяснили, как кошки заражают человека опасными паразитами

Люди инфицируются после контакта с кошачьими экскрементами. Фото: pixabay

Люди инфицируются после контакта с кошачьими экскрементами. Фото: pixabay

Американские ученые выяснили, как опасный паразит Toxoplasma gondii поражает клетки человека. По их мнению, во всем виноваты кошки.

Исследователи считают, что инфицирование происходит через контакт с экскрементами питомцев, а также через потребление грязной воды и пищи. Как сообщили в статье издания mBio, паразит проникает в иммунные клетки и заставляет их мигрировать по всему организму.

Специалисты решили провести эксперимент. Они заражали токсоплазмой клетки, что дало возможность подтвердить, что пораженные клетки не лишены подвижности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вирусолог прокомментировал заражение коронавирусом кошки в России. Он отметил, что серьезной опасности заболевший питомец не представляет.