Вирусолог прокомментировал заражение коронавирусом кошки в России

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что главным источником распространения коронавирусной инфекции является человек.

«Домашние животные заражаются от людей. В семье живет кошка, она заразилась. Это значит, что в этой семье есть вирус, кто-то уже инфицирован», — рассказал он в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Врач отметил, что серьезной опасности заболевший питомец не представляет. Кошки — «очень второстепенные переносчики». По его словам, человек представляет большую опасность.

В одном из российских городов медики проверили кошку на коронавирус, результаты оказались положительными. Специалисты взяли у пятилетней кошки мазки из горла и носа, после чего биоматериалы направили в лабораторию для определения наличия SARS-CoV-2 в организме животного. Тесты на коронавирус у питомца показали положительный результат, в связи с чем было принято решение отправить кошку на карантин «по месту нахождения».

Отметим, что случаи коронавируса у кошек были выявлены и в других странах.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 5 669 030 человек. Скончались 352 494 человека, при этом 2 443 897 выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 370 680 человека, умерли 3 968. При этом 142 208 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.