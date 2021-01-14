В Бельгии протестующие сожгли участок полиции после смерти темнокожего мигранта

В Бельгии протестующие сожгли участок полиции после смерти темнокожего мигранта
Полицейский участок сгорел. Фото: pixabay

В Брюсселе во время демонстраций сгорел полицейский участок. Люди вышли на протест после смерти темнокожего мигранта при задержании.

Как сообщает местное издание BX1, сначала акция началась мирно. В демонстрации участвовало 400 человек, которые впоследствии столкнулись с полицией. Общественное мероприятие переросло в потасовку, полицейские применили водометы.

В итоге, протестующие тоже применили силу, – вход полетели камни, а затем произошло несколько пожаров. В одном из них сгорел полицейский участок.

Отметим, что все произошло из-за смерти темнокожего мигранта Ибрагима 9 января. Парень пытался сбежать во время коронавирусных проверок в городе. 23-летнему парню стало плохо, после чего его доставили в больницу, где он и скончался. Митингующие винят в этом полицейских, которые проводили проверки в Брюсселе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что СК заинтересовался историей пассажирки, которая стала жертвой таксиста-онаниста.

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