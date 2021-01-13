СК заинтересовался историей пассажирки, которая стала жертвой таксиста-онаниста

Девушка написала заявление в полицию и ее уже вызвали в Следственный комитет.

В Санкт-Петербурге произошел неприятный инцидент: таксист мастурбировал при пассажирке, пока вез ее в Пулково. Происходящее девушка снимала на видео, а затем опубликовала его в Instagram-аккаунте. История стала резонансной: на нее обратили внимание сначала журналисты, а теперь ей заинтересовались сотрудники правоохранительных органов.

Горожанка отметила, что написала заявление и с ней уже связались сотрудники Следственного комитета. Она добавила, что ей написала еще одна предполагаемая жертва таксиста-онаниста.

Напоминаем, что сервис-агрегатор «Ситимобил» принес свои извинения и тут же уволил водителя. В компании пообещали, что впредь будут тщательнее отбирать сотрудников.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ситимобил создаст службу психологической помощи.