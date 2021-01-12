Ситимобил создаст службу психологической помощи

Ситимобил создаст службу психологической помощи
Компания готова оказывать помощь пострадавшим пассажирам. Фото: pixabay.com

Компания отреагировала на неприятный инцидент с участием одного из своих водителей.

В Ситимобил прокомментировали поездку петербурженки с таксистом-онанистом. В компании заверили, что будут тщательнее отбирать водителей и сделают все возможное, чтобы подобное не произошло снова. Об этом сообщили в пресс-службе Ситимобила.

Компания готова оказывать помощь пострадавшим пассажирам – не только психологическую, но также моральную и юридическую.

«В планах на этот год у нас есть несколько продуктовых решений в приложении для пользователей, которые попали в экстренную ситуацию»,

— заверили в Ситимобил.

Напоминаем, что девушка рассказала в Instagram о том, как ехала в Пулково с таксистом-онанистом. Мужчина включил порно при пассажирке и начал мастурбировать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Купчино заметили онаниста в маске из трусов.

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