В Купчино заметили онаниста в маске из трусов

Во Фрунзенском районе Петербурга местные жители жалуются на извращенца, который разгуливает улицам в маске из трусов.

Обо всем рассказали в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». По словам очевидцев, на молодом человеке были капроновые колготки, а в качестве маски он использовал нижнее белье.

Жители также добавили, что неизвестного заметили в кустах на одной из улиц, он следил за девушками.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Финском заливе ищут пропавшего рыбака. В среду днем спасатели пришли на выручку мужчине, который чуть не утонул в резиновой лодке. Уже на берегу он рассказал, что был не один и его знакомый, кажется, пошел ко дну. Теперь водолазы исследуют дно, чтобы найти его бездыханное тело.