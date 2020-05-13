В Финском заливе ищут пропавшего рыбака

Водолазы исследуют дно, чтобы найти его бездыханное тело.

Об этом стало известно 13 мая. Обо всем сообщает 78.ru. В Финском заливе начались поиски пропавшего рыбака. В среду днем спасатели пришли на выручку мужчине, который чуть не утонул в резиновой лодке. Уже на берегу он рассказал, что был не один и его знакомый, кажется, пошел ко дну. До сих пор о его местонахождении ничего неизвестно, спасатели исследуют дно, чтобы найти его тело. Напоминаем, что подобный инцидент случился у Вуоксы – из озера извлекли труп утонувшего рыбака.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что двухлетняя девочка утонула в пожарном водоеме в Ломоносовском районе. Трагедия произошла днем в среду, 8 апреля. По предварительным данным, девочка гуляла по садовому участку и упала в пожарный водоем. Ребенка вытащили, но спасти её не удалось