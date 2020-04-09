Двухлетняя девочка утонула в пожарном водоеме в Ломоносовском районе

В Ломоносовском районе Ленинградской области скончалась девочка 2018 года рождения. Ребенок упал в пожарный водоем на садовом участке под Малым Карлино.

Трагедия произошла днем в среду, 8 апреля. По предварительным данным, девочка гуляла по садовому участку и упала в пожарный водоем. Ребенка вытащили, но спасти её не удалось. Девочка захлебнулась, пишет 47news со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Через неделю погибшей должно было исполниться два года. Вместе с родителями она жила в Петербурге.

Обстоятельства и причны произошедшего выясняются. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в одном из детских садов Калининского района Петербурга погибла трехлетняя девочка. Как полагает следствие, её голова застяла между прутьями ограждения на детской горки. Не сумев найти опору для ног, она потеряла сознание от асфиксии.