Двухлетняя девочка утонула в пожарном водоеме в Ломоносовском районе

Двухлетняя девочка утонула в пожарном водоеме в Ломоносовском районе
В Ленобласти утонула девочка. Фото: pixabay.com

В Ломоносовском районе Ленинградской области скончалась девочка 2018 года рождения. Ребенок упал в пожарный водоем на садовом участке под Малым Карлино.

Трагедия произошла днем в среду, 8 апреля. По предварительным данным, девочка гуляла по садовому участку и упала в пожарный водоем. Ребенка вытащили, но спасти её не удалось. Девочка захлебнулась, пишет 47news со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Через неделю погибшей должно было исполниться два года. Вместе с родителями она жила в Петербурге.

Обстоятельства и причны произошедшего выясняются. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в одном из детских садов Калининского района Петербурга погибла трехлетняя девочка. Как полагает следствие, её голова застяла между прутьями ограждения на детской горки. Не сумев найти опору для ног, она потеряла сознание от асфиксии.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
девочка ленинградская область Ломоносовский район пожарный водоем ребенок
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Неуверенный Mercedes получил удар сзади на Народной
Установлена эффективность диагностики COVID-19 по анализу крови
В Ленобласти мужчину подозревают в поджоге своей сожительницы
Пулково переходит на новый режим работы из-за коронавируса
Житель Петербурга оспорит свое помещение в обсерватор
«Мост глупости» поймал еще одну Газель
Возле трассы «Кола» в Ленобласти обнаружили останки 75 красноармейцев
В Петербурге тонны цитрусовых из семи стран мира прошли контроль ...