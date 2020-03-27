Причиной смерти девочки в детском саду в Петербурге стала горка

Следователям удалось установить обстоятельства смерти трехлетней девочки в одном из детских садов Калининского района Петербурга. Малышка скончалась во время прогулки.

Как стало известно gazeta.spb.ru, девочка погибла во время катания на детской горке. Её голова застряла между прутьями внешнего ограждения. Не сумев найти опору для ног, девочка потеряла сознание от асфиксии.

Работники учреждения вызвали скорую и оказали ребенку первую помощь, но спасти её не удалось.

Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Расследование продолжается.

Как сообщала gazeta.spb.ru ранее, девочка погибла в четверг, 26 марта. Вместе с группой и воспитательницей она гуляла на детской площадке. Назначена судебно-медицинская экспертиза и проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего.