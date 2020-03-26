В детсаду в Калининском районе умерла трехлетняя девочка

В детсаду в Калининском районе умерла трехлетняя девочка
Фото: Baltphoto

В детском саду в Калининском районе Санкт-Петербурга во время прогулки умерла трехлетняя девочка. Причины смерти неизвестны.

Трагический инцидент произошел в четверг, 26 марта. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по Петербургу. Ведомство инициировало проверку по факту случившегося. По предварительным данным, ребенок получил тяжелую травму во время прогулки, что послужило причиной смерти.

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении воспитателя, которому грозит наказание за причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей. Сейчас следователи устанавливают точные обстоятельства случившегося.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Купчино пожилого мужчину с ожогами увезли в больницу от входа в «Петроэлектросбыт».

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