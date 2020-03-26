Пенсионера с ожогами госпитализировали от входа в «Петроэлектросбыт» в Купчино

В Северной столице врачи спасают мужчину, который был госпитализирован с ожогами. Жителя забрали от входа в офис «Петроэлектросбыта» во Фрунзенском районе.

Все произошло сегодня, 26 марта. Мужчина получил ожоги на Будапештской улице. Как сообщили в региональном управлении МЧС, 65-летний горожанин был доставлен в медицинское учреждение с ожогами различной степени тяжести.

Подробности происшествия устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на улице Некрасова молодой человек разбил стекло у припаркованной LADA. Он сделал это из хулиганских побуждений.