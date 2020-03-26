На улице Некрасова хулиган разбил стекло у припаркованной LADA

На улице Некрасова хулиган разбил стекло у припаркованной LADA
Мужчину задержали. Фото: pixabay

В Центральном районе Петербурга хулиган повредил припаркованный легковой автомобиль. Мужчину удалось задержать.

Все произошло во вторник, 24 марта, на улице Некрасова. Житель повредил машину марки LADA около шести часов утра. Он сделал это из хулиганских побуждений.

Как сообщили в пресс-службе Управления вневедомственной охраны, прибывшие росгвардейцы задержали молодого человека.

Хулигана передали сотрудникам полиции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дело ограбившего пассажира петербургского таксиста и его сообщника дошло до суда. Злоумышленники отобрали у потерпевшего мобильный телефон и портмоне с денежными средствами.

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На улице Некрасова хулиган разбил стекло у припаркованной LADA
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