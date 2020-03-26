В Петербурге дело ограбившего пассажира таксиста и его сообщника дошло до суда

В суд направили дело петербургского таксиста-грабителя и его подельника. Мужчины с газовым баллончиком напали на пассажира.

Преступный инцидент произошел в октябре прошлого года у дома №25 по Морской набережной. Двоих мужчин обвиняют в разбое с применением насилия опасного для жизни или здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Как сообщили в прокуратуре города, таксист на Volkswagen Polo вместе с сообщником напал в машине на пассажира. Они отобрали у потерпевшего мобильный телефон и портмоне с денежными средствами.

Сумма причиненного ущерба составила 90 тыс. рублей.

Материалы направили в Василеостровский районный суд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мигрант, разъезжающий по Петербургу без прав, ответит перед судом.