Дикие утки в Петербурге в сильные холода греются на очистных сооружениях Водоканала

Когда на петербургских водоемах встает лед, утки начинают испытывать проблемы с добычей привычного пропитания – мелкой рыбы, водных растений. Кроме того, с наступлением устойчивого минуса присевшие на лед утки рискуют примерзнуть к нему и погибнуть. Объекты Водоканала - спасение для пернатых. Фото: пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

Когда на петербургских водоемах встает лед, утки начинают испытывать проблемы с добычей привычного пропитания – мелкой рыбы, водных растений. Кроме того, с наступлением устойчивого минуса присевшие на лед утки рискуют примерзнуть к нему и погибнуть. Объекты Водоканала - спасение для пернатых. Фото: пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

В сильные морозы, установившиеся в Петербурге в последние дни, даже дикие утки, чайки и другие птицы пытаются согреться. Для этих целей пернатые прилетают к канализационно-очистным сооружениям городского Водоканала.

В пресс-службе предприятия рассказали, что птичьи стаи прилетают к ним на объект традиционно вот уже несколько лет. Пока водоемы Северной столицы скованы льдом, сточная вода на станциях аэрации остается теплой — 16 градусов. При этом вода уже очищена по всем нормативным требованиям и готова к возвращению в природу, а значит, не только греет птиц, но и не вредит им.

Как правило, утки и чайки прилетают к вторичным отстойникам — емкостям для сбора очищенноых стоков после биологического этапа. В них есть и теплая вода, и остатки органики, которыми можно подкрепиться. Помимо привычных городских птиц на объектах Водоканала весной нередко гнездятся чибисы, летом прилетают цапли и лебеди, а иногда встречаются даже лисы, зайцы и норки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что теплоэнергетики Петербурга сохраняют усиленный режим работы до конца морозов.