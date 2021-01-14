Энергетики Петербурга продолжат работу в усиленном режиме в связи с морозами

Специалисты усилят контроль за эксплуатацией систем энергоснабжения и выполнение аварийно-восстановительных работ.Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Специалисты усилят контроль за эксплуатацией систем энергоснабжения и выполнение аварийно-восстановительных работ.Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

По поручению губернатора в Северной столице до 9 часов 18 января продлен усиленный режим работы предприятий инженерно-энергетического комплекса.

Теплоэнергетики, в рамках подготовки к зимним морозам, провели все ремонтные и планово-профилактические работы на теплосетях, а также проработали варианты пиления режимов работы в случае значительного понижения температуры воздуха.

Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что в холода нельзя допускать даже незначительных сбоев подачи отопления и горячего водоснабжения. Напомним, что в усиленном режиме энергетики Северной столицы работают с 9 января. Бесперебойное теплоснабжение обеспечивают 635 аварийно-восстановительных бригад.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 14 января температура воздуха в Петербурге достигала -20 градусов. Такие морозы продержатся в городе ближайшие несколько дней.