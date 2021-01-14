Небольшой снег и -20 градусов ожидают петербуржцев 14 января

Небольшой снег и -20 градусов ожидают петербуржцев 14 января
В Петербург пришли морозы. Фото: pixabay

В Северную столицу приходят сильные морозы. Ожидается резкое похолодание до -20 градусов.

Согласно данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, на понижение температуры окажет большое влияние южный активный циклон, который добрался до Петербурга. Его стараниями в городе будет облачная с неустойчивыми прояснениями погода, а также местами выпадет небольшой снег.

Таким образом, температура воздуха днем составит от -12 до -14 градусов, а также до -20 градусов в восточной части города. Атмосферное давление будет мало меняться и составит 763 миллиметра ртутного столба, что выше нормы. Также ожидается ветер от 3 до 8 метров в секунду.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что МЧС предупреждает петербуржцев о похолодании до -20 градусов. Водителей призывают быть более внимательными, ведь гололед может вызвать большое количество аварий.

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