МЧС предупреждает петербуржцев о похолодании до -20 градусов

В Северной столице ожидается резкое похолодание. Петербуржцев экстренно предупреждают о сильном морозе в четверг, 14 января.

Температура воздуха днем может упасть до -20 градусов. Кроме этого, резкое понижение может вызвать гололедицу на дорогах. Об этом экстренно предупреждают жителей Петербурга в ФГБУ «Северо-Западное УГМС.

Также жителей города просят избегать опасных мест город и быть более подготовленными к морозу. Не стоит выходить на лед и оставаться долго под открытым ветром. Также водителей призывают быть более внимательными, ведь гололед может вызвать большое количество аварий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Пулково 14 января задержали самолет до Москвы Возможной причиной задержки рейса могли стать погодные условия. Сейчас в Петербурге сильное похолодание, которое могло повлиять на работу некоторых структур, в том числе аэропорта.