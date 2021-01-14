В Пулково 14 января задержали самолет до Москвы

Аэропорт Северной столицы выполнит все запланированные рейсы на 14 января. Однако один самолет поднимется в небо с приличной задержкой.

Согласно данным онлайн табло воздушной гавани Санкт-Петербурга, задерживается авиарейс до Москвы. Перевозчиком выступает компания Уральские авиалинии. Сам самолет выполнит полет в 15:30.

Отметим, что возможной причиной задержки рейса могли стать погодные условия. Сейчас в Петербурге сильное похолодание, которое могло повлиять на работу некоторых структур, в том числе аэропорта.

В остальном же, Пулково начинает свой день без отмен и задержек. При этом ситуация в течение дня может измениться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Пулково подвели убытки пассажиропотока за 2020 год. Сотрудники воздушной гавани обслужили всего 11 млн человек за 365 дней.