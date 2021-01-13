В Пулково подвели убытки пассажиропотока за 2020 год

Пассажиропоток в аэропорту Северной столицы Пулково снизился почти в два раза за 2020 год. Сотрудники воздушной гавани обслужили всего 11 млн человек.

Как сообщает «Коммерсантъ», такой показатель оказался вдвое меньше, чем в 2019 году. Кроме этого, цифра в 11 млн сопоставима с пассажиропотоком 2012 года. Однако в Пулково рассчитывают на рост турпотока в связи с открытием границ. Если пандемия пойдет на спад, то аэропорт вернет 30% пассажиров, что составит 14,3 млн человек. Последний раз такой показатель был зафиксирован в 2014 году.

На данный момент Пулково принимает зарубежные рейсы, однако не из всех стран. Так в город могут прилететь жители Великобритании, Танзании, Турции и Швейцарии.

По словам экспертов такие показатели могут плохо сказаться на доходах управляющей компании аэропорта. Кроме этого, убытки могут привести к пересмотру сроков расширения аэровокзального комплекса и размера выплаты по концессионному соглашению в бюджет Петербурга.

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