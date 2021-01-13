Зимние террасы для общепита в Петербурге не спасли выручку праздники

Петербургские рестораторы подсчитали свои убытки от ограничений в новогодние праздники. Зимние террасы и работа на вынос не смогли спасти ситуацию.

Как сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на совладельца Pita’s Александра Крылова, рестораторы в самое прибыльное время года – Новый год, подсчитывали убытки. Кроме этого, отмечается, что зимние террасы общепит мало использовал из-за погодных условий.

«Все ждут весны, когда люди снова начнут гулять, и надеются, что эпидемия пойдет на спад», – заявил Александр Крылов.

По словам эксперта, самые сильные убытки были зафиксированы перед Новым годом. Ресторан потерял 25-30% от обычного дохода, а кофейня 15%.

Другой владелец бизнеса – Егор Качура потерял до 70% прибыли. Его заведение находится в ТЦ «МЕГА Дыбенко». По словам предпринимателя, больше всего убытков было зафиксировано 1-3 января.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что подсчитаны убытки рестораторов Петербурга в новогодние праздники.