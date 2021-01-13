Подсчитаны убытки рестораторов Петербурга в новогодние праздники

В новогодние праздники рестораторы Петербурга потеряли до 80% выручки. Об этом заявил общественный омбудсмен по вопросам ликвидации нарушений прав предпринимателей в индустрии гостеприимства, президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

Он отметил, что потери ресторанов на фуд-кортах составляют все 100%, так как они закрыты уже второй месяц», сообщает ТАСС.

При этом число посетителей в ресторанах снизилось из-за снижения доходов населения и запрета на работу в ночное время.

По его словам, в январе рестораторам будет нелегко из-за накопленных долгов.

Напомним, губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому заведениям общепита с 4 января 2021 года продлевают часы работы до 23:00. Ранее предполагалось, что рестораны и кафе должны закрываться в 19:00 до конца новогодних праздников.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что со среды, 30 декабря, в Петербурге вступают в силу ограничения по работе общепита, организаций сферы культуры и досуговых мероприятий. С 30 декабря по 3 января должны быть закрыты все кафе и рестораны.