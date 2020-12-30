В Петербурге закрылись рестораны и кафе на новогодние праздники

Со среды, 30 декабря, в Петербурге вступают в силу ограничения по работе общепита, организаций сферы культуры и досуговых мероприятий. С 30 декабря по 3 января должны быть закрыты все кафе и рестораны.

Ограничения не распространяются на заказ блюд на вынос и доставку.

Владельцы ресторанов также могут организовать зимние уличные террасы, получив перед этим соответствующее разрешение от властей. Террасы могут быть открыты в период с 8:00 до полуночи.

Согласно постановлению, с 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января петербуржцев ждет новый «комендантский час». Общепит будет работать только с 06:00 до 19:00. С 30 декабря по 3 января заведения закрываются полностью. Это сильный удар по рынку ресторанов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербургские рестораторы запускают флешмоб против этих мер, которые городские власти приняли накануне.