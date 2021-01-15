Биолог рассказала, как крещенские купания влияют на иммунитет к коронавирусу

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова оценила влияние крещенских купаний на иммунитет к коронавирусу.

Она отметила, что нельзя утверждать, что крещенские купания повлияют на иммунитет – это научно не доказано. По ее словам, принимать решение об этой процедуре нужно исходя из состояния здоровья и готовности к таким нагрузкам.

Биолог подчеркнула, что крещенские купания не имеют отношения к закалке.

«В них нет ничего очень оздоравливающего, как и нет ничего плохого. Кто реально купается, то можно и на Крещение купаться. Если по религиозным соображением необходимо окунуться, то тоже можно», — отметила она (цитата по РИА «Новости»).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербургские власти исключили отмену крещенских купаний. Пандемия не помешает петербуржцам искупаться в проруби в православный праздник. Об этом сообщил вице-губернатор города Евгений Елин. По его словам, купания в праздник Крещения Господня «точно будут», передает ТАСС. Напомним, что праздник будут отмечать во вторник, 19 января.