Крещенские купания в Петербурге запрещать не будут, несмотря на COVID-19

Петербургские власти исключили отмену крещенских купаний. Пандемия не помешает петербуржцам искупаться в проруби в православный праздник.

Об этом сообщил вице-губернатор города Евгений Елин. По его словам, купания в праздник Крещения Господня «точно будут», передает ТАСС. Напомним, что праздник будут отмечать во вторник, 19 января.

Тем не менее, власти подготовили определенные ковид-ограничения, чтобы обеспечить безопасность горожан. Речь идет о соблюдении социального дистанцирования. Для одного желающего окунуться в прорубь в помещениях для переодевания должно быть выделено не менее двух квадратных метров.

Эта рекомендация направлена районным администрациям.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, где искупаться на Крещение в Петербурге.