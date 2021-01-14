Крещенские купания в Петербурге запрещать не будут, несмотря на COVID-19

Крещенские купания в Петербурге запрещать не будут, несмотря на COVID-19
Крещенские купания в Петербурге состоятся. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Петербургские власти исключили отмену крещенских купаний. Пандемия не помешает петербуржцам искупаться в проруби в православный праздник.

Об этом сообщил вице-губернатор города Евгений Елин. По его словам, купания в праздник Крещения Господня «точно будут», передает ТАСС. Напомним, что праздник будут отмечать во вторник, 19 января.

Тем не менее, власти подготовили определенные ковид-ограничения, чтобы обеспечить безопасность горожан. Речь идет о соблюдении социального дистанцирования. Для одного желающего окунуться в прорубь в помещениях для переодевания должно быть выделено не менее двух квадратных метров.

Эта рекомендация направлена районным администрациям.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, где искупаться на Крещение в Петербурге.

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