Где искупаться на Крещение в Петербурге

Gazeta.SPb рассказывает о погоде на Крещение и местах, где можно будет окунуться в холодную воду.

Крещение Господне — это христианский праздник, установленный в честь события евангельской истории, крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. В Православной церкви праздник принадлежит к числу двунадесятых, отмечается 6 января (19 января) (в одних поместных церквах по юлианскому календарю, в других — по новому стилю) и завершает рождественские святки.

В 2021 году Крещение Господне выпадает на вторник, 19 января. В этот день, обещают синоптики, в Петербурге будет небольшой мороз. И хотя точный прогноз давать еще рано, специалисты уверены — аномальных холодов ждать не стоит.

В Крещение принято окунаться в прорубь. В Северной столице большей популярностью пользуются купели. Традиционно главная иордань расположится в акватории Невы у Петропавловской крепости. Воду освятит митрополит Варсонофий. Рядом установят уютные палатки, где можно будет согреться горячим чаем и кашей. Купания начнутся в 13:00 и продолжатся до полуночи.

Обычно в Петербурге для тех, кто желает окунуться в ледяную воду, оборудуют более 20 купелей. Например, на Васильевском острове (наб. Лейтенанта Шмидта, 27), Среднем Суздальском озере (Выборгский район, ул. Никольская, 13), озере Долгом (Приморский район, ул. Ольховая, 2), в поселке Лахта (ул. Береговая, 19, яхт-клуб «Геркулес») или парке имени Героев Пожарных в Купчино. Актуальный список-2021 появится к концу текущей недели. Известно, что в каждом месте будут дежурить врачи и спасатели. Что касается противоэпидемических мер, например, ношения масок — этот вопрос пока обсуждается.

Ранее сообщалось о том, что россиян из-за эпидемии коронавируса призывают отказаться от крещенских купаний. Такую идею в беседе с «Интерфаксом» озвучил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль. По его мнению, в проруби риск заразиться опасной инфекцией выше, чем в других общественных местах. Парламентарий посоветовал не приобщаться к этой традиции людям с ослабленным иммунитетом. В некоторых регионах страны, например, на Камчатке и в Хабаровском крае относительно крещенских купаний уже ввели ограничения.