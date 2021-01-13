Как сделать прививку от коронавируса — инструкция Gazeta.SPb

В Петербурге ожидают поставку новых доз вакцины против Covid-19. Когда они поступят, в городе возобновится запись на прививку. Gazeta.SPb рассказывает о том, что необходимо учесть, прежде чем отправиться на процедуру.

Новые поставки вакцины от коронавируса ожидаются в среду, 13 января, рассказал первый заместитель главы комитета по здравоохранению Петербурга Андрей Сарана. Ранее глава ведомства Дмитрий Лисовец пояснил, что дозы быстро закончились из-за большого спроса на препарат. Уколы, напомним, делают «Гам-КОВИД-Вак».

Кого прививают

С конца декабря прививаться от коронавируса стали петербуржцы старше 60 лет. В начале января к ним присоединились журналисты. До этого прививки ставили лишь медикам, полицейским, учителям, соцработникам и сотрудникам транспорта.

Кому нельзя делать прививку

Однако к вакцинации существуют противопоказания. Среди них острые инфекционные и неинфекционные, а также обострившиеся хронические заболевания. Процедуру, по данным комитета по здравоохранению, проходят через 2-4 недели после выздоровления или начала ремиссии. А при нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ — после нормализации температуры.

Временными противопоказаниями служат контакт с больным Covid-19 или подозрение на заболевание — придется выждать не менее двух недель, прежде чем отправиться на прививку, предшествующая плановая вакцинация (против гриппа, пневмококовой инфекции и т.д.) — после нее должен пройти месяц, перенесенная между первым и вторым введением вакцины от коронавируса острая инфекция (второй компонент следует вводить с интервалом в 21 день или как можно быстрее после выздоровления).

К сожалению, без прививки останутся те, у кого есть гиперчувствительность к компонентам вакцины или возможны тяжелые поствакционные осложнения вроде анафилактического шока, судорожного синдрома, температуры выше 40 градусов Цельсия и т.д.

Так как в настоящее время данные об эффективности и безопасности вакцины против коронавируса для граждан младше 18 лет, а также беременных и кормящих женщин отсутствуют, им от процедуры следует воздержаться. Вопрос о вакцинации людей с иммунодефицитными заболеваниями и недугами, при которых проводится иммуносупрессивная терапия, должен решаться комиссионно.

Большую часть сведений о себе перед процедурой нужно будет указать в анкете. Там также есть пункт о том, какие лекарственные препараты вы принимаете последний месяц.

Где в Петербурге делают прививку от коронавируса

На официальном сайте комитета по здравоохранению опубликован список из 70-ми пунктов, где делают прививку от коронавируса. Среди них городские поликлиники и поликлинические отделения, центры и офисы врачей общей практики. Однако таких точек, отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, должно быть больше ста. Он предложил организовать дополнительные на крупных городских предприятиях.

Что может быть после прививки от коронавируса

Среди реакций на укол в комитете по здравоохранению отмечают гриппоподобный синдром (повышение температуры, головная боль, миалгия (боль в мышцах — прим. ред.), сонливость), в единичных случаях — тошноту, нарушение стула, снижение остроты зрения и ощущения запахов. В месте введения вакцины возможны боль, гиперемия (увеличение кровенаполнения сосудов ткани или органа — прим. ред.), отек или уплотнение.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, как подготовиться к вакцинации против коронавируса.

По данным на 11 января, в Петербурге осталось около 9 тысяч доз вакцины против коронавируса. Они уже «забронированы». 13 января, по словам Андрея Сараны, поступят еще около 20 тысяч доз, до конца января — 88 тысяч, до конца февраля — около 200 тысяч. Темпы вакцинации, заявил Дмитрий Лисовец, город снижать не намерен.

За последние сутки коронавирус обнаружили у 3 003 петербуржца. Это данные «Стопкоронавирус.рф».