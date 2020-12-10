Как правильно подготовиться к вакцинации от Covid-19 — инфографика Gazeta.SPb

Gazeta.SPb рассказывает, что можно и что необходимо сделать перед процедурой вакцинирования от коронавируса, а чего категорически не рекомендуется делать после нее.

Впереди Новый год и долгие зимние каникулы, которые, как правило, не обходятся без шампанского. Первое, о чем стоит помнить людям, собирающимся сделать прививку от Covid-19, — алкоголь угнетает иммунитет. Об этом «Российской газете» рассказал врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

Так, вакцину «Спутник V» вводят дважды — ревакцинация происходит через 21 день. При этом иммунитет начинает вырабатываться спустя 3 недели. То есть после первой процедуры должен пройти 21 день и столько же после второй. В сумме выходят 42 дня, в течение которых стоит воздержаться от применения спиртного.

Перед вакцинацией, считает специалист, можно спокойно придерживаться привычного распорядка дня: завтракать, заниматься спортом и т.д.

Если чувствуете недомогание, лучше останьтесь дома. Любая вакцина — это иммуномодулятор. Когда в организме идет инфекционный процесс, не стоит нарушать его вакциной на другой антиген, говорит Болибок. Так что перед прививкой лучше сделать тест на Covid-19 и, если есть заболевание, вылечить его.

Если у вас есть хронические заболевания, нужно выждать 2-4 недели после того, как пройдет обострение. Дело в том, что иммуномодуляторы способны провоцировать скрытые очаги воспаления. Если вы перенесли ОРВИ в легкой форме, достаточно выждать 3 дня. Вакцинация от Covid-19 не рекомендована беременным женщинам.

«Спутник V» очен надежен, но, подчеркивает врач, ни одна вакцина в мире не защитит человека от контакта с инфекцией. Однако, если вы провакцинированы, ваша иммунная система сможет распознать коронавирус и дать отпор. В 19 из 20 случаев вы не заболеете, в 1 случае из 20 заболеете, но в легкой форме, например, ОРВИ без поражения легких.

За последние сутки коронавирусом в Петербурге заразились 3 774 человека. 1 918 горожан выздоровело, 79 умерло. Это данные «Стопкоронавирус.рф». Всего с начала пандемии опасную хворь подхватили 163 163 петербуржца.

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