В Петербурге предложили проводить вакцинацию от коронавируса в салонах красоты

Таким образом удастся увеличить количество пунктов вакцинации.

Депутат Законодательного Собрания Оксана Дмитриева считает, что необходимо увеличить количество пунктов, где будут вакцинировать население от коронавируса. Она убежден, что их должно быть как можно больше, чтобы препарат был доступен для всех желающих.

При этом депутат понимает, что больницы перегружены. Дмитриева предлагает открыть 150-200 пунктов в учреждениях, где есть медсанчасти, в частных клиниках и салонах красоты. Важно, чтобы там был специально обученный персонал и лицензии. На эти цели депутат предложила выделить 1-2 миллиарда рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что инфекционист объяснил смерть добровольцев, испытывавших вакцину Pfizer. По словам специалиста, ему приходилось сталкиваться с неожиданной смертью во время клинических исследований.