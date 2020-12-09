Инфекционист объяснил смерть добровольцев, испытывавших вакцину Pfizer

Инфекционист объяснил смерть добровольцев, испытывавших вакцину Pfizer
Причиной гибели добровольцев стали сопутствующие заболевания, проявившиеся после вакцинации. Фото: pixabay

Врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышек объяснил, что могло привести к смерти шестерых добровольцев, испытывавших вакцину от COVID-19, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech.

По словам специалиста, ему приходилось сталкиваться с неожиданной смертью во время клинических исследований. Несмотря на то, что все добровольцы проходят тщательное обследование, не всегда удается выявить заболевание, которое может привести к плачевному исходу. «Например, выявляется язва желудка или прободение — и человек гибнет», — рассказал инфекционист «Московскому Комсомольцу».

Малышев подчеркнул, что случившееся никак не влияет на качество и эффективность немецко-американской вакцины. Напомним, что в ноябре вакцина Pfizer успешно прошла третий этап клинических испытаний.

Примечательно, что, как ранее писала gazeta.spb.ru, из шестерых погибших только двоим ввели лекарственный препарат — еще четверо получили плацебо.

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