В США умерли шесть добровольцев вакцины Pfizer от коронавируса

В США умерли шесть добровольцев вакцины Pfizer от коронавируса
Шесть добровольцев не закончили программу испытаний. Фото: pixabay

Участники испытаний американо-германской вакцины Pfizer, которую США производит при помощи германской компании BioNTech, скончались. Поступила информация о шести жертвах добровольцев.

Данные об этом были опубликованы в докладе Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США.

Отмечается, что двоим погибшим, был введен препарат, а остальным – плацебо. Трое из них были старше 55 лет и у всех имелись хронические заболевания.

Таким образом, у одного пациента был атеросклероз и ожирение. Он умер через три дня после введения препарата. Второй испытуемый умер от остановки сердца. После принятия вакцины он прожил 63 дня. Еще двое пациентов скончались от инсульта. Что касается остальных, то на данный момент идут разбирательства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Москве от коронавируса за сутки умерли 75 человек.

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