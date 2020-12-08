В Москве от коронавируса за сутки умерли 75 человек

В столице России количество летальных исходов за прошедшие сутки увеличилось на 75 пациентов. Накануне печальную статистику пополнил 71 человек с диагнозом коронавирус.

Согласно данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве на вторник, 8 декабря, количество смертей за весь период пандемии в городе составило 9 тыс. 751 человек. У всех пациентов «был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию».

Напомним, что в России по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с болезнью, зафиксировано свыше 2 млн заражений коронавирусом. Выздороветь смогли уже почти 2 млн человек. Количество летальных исходов приближается к 45 тыс. пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что с января Россия будет выпускать 6 млн доз вакцины от коронавируса в месяц.