С января Россия будет выпускать 6 млн доз вакцины от коронавируса в месяц

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о планах по производству вакцины от коронавирусной инфекции на следующий год.
По словам специалиста, технологию производства антиковидной вакцины уже перенесли на четыре площадки. Гинцбург заявил, что уже с января следующего года российские предприятия выйдут на производство не менее шести миллионов доз препарата ежемесячно. Он отметил, что речь идет о минимальном количестве, передает РИА Новости.
Напомним, в августе 2020 года Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса. Препарат был разработан специалистами НИЦЭМ имени Гамалеи. Его назвали «Спутник V».
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургская вакцина от COVID-19 в виде йогурта успешно прошла испытания на животных.