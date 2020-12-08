Петербургская вакцина от COVID-19 в виде йогурта успешно прошла испытания на животных

Вакцина от коронавирусной инфекции, созданная в виде йогурта, привела к образованию антител на слизистых и в крови подопытных животных.
Об этом заявил глава отдела молекулярной микробиологии петербургского Института экспериментальной медицины (ИЭМ) Александр Суворов во вторник, 8 декабря. По его словам, иммунитет животных хорошо откликнулся на вакцину. Это значит, что в скором времени, возможно, препарат в виде йогурта смогут тестировать и на первых добровольцах.
Вакцина-йогурт называется «мукозальной», так как принимается через рот и максимальная иммунная реакция, соответственно, достигается на слизистых. Пока что ученые пытаются решить вопрос с отсутствием площадок для проведения исследований с реальным вирусом для продолжения экспериментов.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что специалисты ИЭМ также трудятся над созданием единой вакцины против COVID-19 и сезонного гриппа.