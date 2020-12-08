Ученые Петербурга работают над созданием единой вакцины против гриппа и коронавируса

Ученые Петербурга работают над созданием единой вакцины против гриппа и коронавируса
"Данная вакцина будет защищать от двух возбудителей — и от коронавируса, и от вируса гриппа сезонного", - заявил глава ИЭМ. Фото: pixabay

Специалисты петербургского Института экспериментальной медицины (ИЭМ) совместно с компанией «Биокад» разрабатывают единую вакцину от COVID-19 и сезонного гриппа.

Об этом во вторник, 8 декабря, заявил руководитель ИЭМ, доктор биологических наук Александр Дмитриев. Скорее всего, препарат будет выпускаться в виде капель в нос. Альтернативная вакцина, создаваемая учеными Северной столицы, основана на живой гриппозной вакцине, пишет ТАСС.

На данный момент препарат проходит доклинические испытания. Директор ИЭМ подчеркнул, что надеется на скорое и успешное завершение этой стадии проверки вакцины.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, желающие привиться от коронавируса должны исключить употребление алкоголя, как минимум, на две недели перед вакцинацией.

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