Песков: ресторанные протесты в Петербурге — это просто неуважение к людям

Пандемия коронавируса подводит Петербург к «красной черте», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, власти города делают все возможное, чтобы справиться с волной эпидемии, поэтому протесты, в том числе рестораторов, здесь неуместны.

«На этом фоне какие-то ресторанные протесты — это просто неуважение к людям», — считает Песков, комментируя ситуацию с коронавирусом в Петербурге.

Напомним, более 40 городских заведений отказываются принимать ограничения, объявленные Смольным на новогодние праздники. Так, «комендантский час» охватит два периода: с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января — общепит должен будет работать с 6:00 до 19:00, а с 30 декабря по 3 января закрыться вовсе.

Эти меры привели к появлению в Петербурге так называемой «карты сопротивления», на которой указаны точки, намеревающиеся работать допоздна даже в зимние каникулы. Бороться за выживание на рынке общепита рестораторы собираются и с помощью флешмоба, отправляя в заведения шарики с надписью «скоро сдуюсь».

Тем временем вице-губернатор Евгений Елин предложил пару-тройку вариантов работы общепита в новогодние праздники. По его мнению, еду можно продавать на городских ярмарках, верандах или во внутренних дворах заведений. Возможна разносная торговля, а также продажа с рук или лотка.

7 декабря губернатор Александр Беглов рассказал горожанам, что ждет наш город за той самой «красной чертой». По словам градоначальника, тяжелых больных с COVID-19 до конца года есть куда госпитализировать. Но если Петербург переступит тревожную отметку, не останется ничего, кроме как отменить плановую медицинскую помощь, переведя все клиники на инфекционный режим. Напомним, что профилактические осмотры и диспансеризация уже остановлены.

Локдаун близок как никогда, заявляет Беглов и предостерегает петербуржцев от участия «в марафоне передачи коронавируса». Иными словами, граждан призывают не игнорировать принятые ограничения и меры профилактики опасного заболевания.

Напомним, что с 4 декабря организациям исполнительских искусств запрещено проводить детские мероприятия. С 30 декабря по 10 января уже для взрослых будут закрыты театры, музеи, выставки и другие места проведения досуга.

Новым мерам, кстати, не рады и негосударственные учреждения культуры. 32 организации подписали публичное письмо Александру Беглову. Они просят ослабить ограничения, поскольку не успели оправиться от весеннего локдауна.