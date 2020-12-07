Беглов заявил, что не допустит марафона COVID-19 на праздниках

По словам Беглова, нельзя допустить, чтобы во время праздников в город стал площадкой для "марафона передачи коронавируса". Фото: gov.spb.ru

По словам Беглова, нельзя допустить, чтобы во время праздников в город стал площадкой для "марафона передачи коронавируса". Фото: gov.spb.ru

Петербургский губернатор Александр Беглов заявил, что город сделает все возможное для предотвращения активного распространения коронавирусной инфекции во время новогодних праздников.

Градоначальник подчеркнул, что в настоящее время городские больницы и поликлиники работают во всю мощь, а врачи показывают пределы своей эффективности. По словам Беглова, нельзя допустить, чтобы во время праздников в город стал площадкой для «марафона передачи коронавируса», что может обернуться массовой госпитализацией для многих петербуржцев.

Кроме того, губернатор не исключил, что во всех медучреждениях Петербурга могут ввести инфекционный режим. Свободные койки для коронавирусных больных все еще есть, но в скором времени резерв может исчерпаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что число нарушений по COVID-19 в Петербурге снизилось вдвое.