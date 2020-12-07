Беглов: число нарушений по COVID-19 в Петербурге снизилось вдвое

Беглов: число нарушений по COVID-19 в Петербурге снизилось вдвое
Губернатор Петербурга Александр Беглов подвел итоги недели. Фото: gov.spb.ru

В Петербурге наблюдается снижение нарушений противоэпидемических мер. Их стало в два раза меньше, заявил губернатор Александр Беглов на своей странице «ВКонтакте».

Градоначальник отметил, что Петербургу удалось добиться снижения нарушений мер по коронавирусу благодаря усиленному контролю их соблюдения. Он обратился к горожанам с призывом беречь себя, использовать средства индивидуальной защиты и сохранять социальную дистанцию.

Подводя итоги недели, Беглов сообщил, что в городе завершается строительство двух новых стационаров-трансформеров — корпус Госпиталя для ветеранов войн и корпус больницы №33 в Колпино.

Также глава Петербурга заявил о решении создать четыре особо охраняемые природные территории — это заказники Шунгеровский, Левашовский, Ораниенбаумский и Сестрорецкие дюны.

Кроме того, Беглов напомнил, что на этой неделе в Невском районе откроют новую станцию скорой помощи при поликлинике №8.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге снизилось количество ковид-нарушений в магазинах.

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