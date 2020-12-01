В Петербурге снизилось количество ковид-нарушений в магазинах

Без QR-кодов магазины и другие предприятия не имеют права работать. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Без QR-кодов магазины и другие предприятия не имеют права работать. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

В Петербурге за месяц с момента усиления контроля за соблюдением противоэпидемических мер в потребительском секторе число нарушений снизилось на 23%.

Об этом стало известно во вторник, 1 декабря. Как сообщили в Смольном, с 26 октября в городе усилили контроль за соблюдением мер, введенных в рамках борьбы с распространением коронавируса.

«Последние проверки показали, что в магазинах и других организациях потребительского сектора зафиксировано уменьшение нарушений», — заявил губернатор Александр Беглов.

В настоящее время в потребительском секторе осталось около 15% организаций, которые еще не получили QR-коды. Кроме того, за первый месяц усиленного контроля число нарушений антиковидных мер упало на с 43% до 20%.

В проверках участвуют представители комитетов и районных администраций, органов местного самоуправления. Они проверяют наличие QR-кодов, разметки для социальной дистанции, ношение персоналом масок и перчаток. В общественном транспорте и местах массового нахождения людей проверяют соблюдение масочного режима.

С 1 октября по 24 ноября проверки прошли более 45,6 тыс предприятий потребительского сектора. У 24% предприятий не было QR-кода. 12 тыс. предприятий, у которых был код, не было разметки и масок у персонала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге 1 декабря вступили в силу новые ковид-ограничения.