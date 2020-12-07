Локдаун близко: Беглов рассказал, что ждет Петербург за «красной чертой» COVID-19

Петербург подошел близко к локдауну. Об этом заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов. Город, по его словам, вот-вот переступит «красную черту», и властям придется предпринимать новые меры.

Об этом в понедельник, 7 декабря, губернатор Санкт-Петербурга сообщил в эфире «Радио России».

«Для Петербурга наступило время, когда совсем немного отделяет нас от полного локдауна», — заметил Александр Беглов. По его словам, в настоящее время петербургские больницы и поликлиники работают на максимальной мощности, измотан и персонал.

До Нового года, добавил губернатор, в Петербурге еще есть куда госпитализировать тяжелых больных с COVID-19. Дальше, пояснил он, — «красная черта». Когда город ее переступит, придется отменять плановую медицинскую помощь в стационарах и переводить все клиники на инфекционный режим.

Александр Беглов также призвал горожан к ответственности и не устраивать «марафон передачи коронавируса» в новогодние праздники.

Gazeta.Spb неоднократно писала о том, что при ухудшении эпидемиологической обстановки в Петербурге может быть отменена плановая медицинская помощь. Профилактические осмотры и диспансеризация в городе уже остановлены.

При этом в Смольном неоднократно заявляли, что не хотят вводить локдаун, но готовы принимать новые ограничительные меры в случаи необходимости.

В частности, с 30 декабря по 10 января будут закрыты музеи, театры, выставки и другие организации исполнительских искусств. До 3 января не будут работать заведения общепита. С 25 декабря они начнут закрываться после 19:00. Сейчас общепит в Петербурге может работать до 23:00.

Как писала Gazeta.Spb, представители бизнеса не рады новым мерам. Омбудсмен Анастасия Татулова попросила пересмотреть ограничения. Ее просьбы, судя по всему, останутся без удовлетворения.