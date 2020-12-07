Омбудсмен Татулова просит Смольный не закрывать рестораны, самих бизнесменов не послушали

К просьбам пересмотреть ограничения по работе общепита в Петербурге присоединилась омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса Анастасия Татулова. Соответствующее письмо она направила губернатору Северной столицы Александру Беглову. В Смольный неоднократно обращались и сами рестораторы, но их просьбы остались без ответа.

Омбудсмен попросила пересмотреть постановление правительства, по которому общепит и учреждения культуры должны быть закрыты с 30 декабря по 10 января. При этом Татулова предложила оставить запрет на работу заведений общественного питания в ночное время. По ее мнению, городские власти могли бы использовать опыт Москвы и Ульяновска, чтобы найти «наиболее рациональное решение проблемы».

Впрочем, послаблений, судя по всему, ждать не приходится. Губернатор Александр Беглов уже прокомментировал ТАСС письмо омбудсмена. Он заявил, что все ограничения были основаны на требованиях Роспотребнадзора и санитарных рекомендациях.

«Правительство города стремится максимально обеспечить возможности для бизнеса продолжить работу и не допустить локдауна, однако эпидемическая обстановка в городе является сложной», — заметил он.

Как писала gazeta.spb.ru, изменений добиться не удалось и у самих предпринимателей. На прошлой недели они направили письмо губернатору с требованием компенсаций. Его составил Межотраслевой координационный совет гостеприимства и услуг, куда входят рестораторы, туроператоры и отельеры. По мнению составителей письма, потери бизнеса в отдельных сферах достигли 95%. Они считают, что убытки компенсировать им должны из федерального или городского бюджета.

За последние месяцы предприниматели обращались к Смольному неоднократно. В октябре рестораторы просили не вводить «комендантский час» для заведений, отмечая, что могут потерять половину прибыли.

Позже владельцы торговых центров просили открыть фуд-корты, поскольку их закрытие влияет на посещаемость всех частей ТЦ.

Между тем, представители бизнеса уже отмечали, что коллапс, который произошел в Петербурге из-за пандемии коронавируса, назревал давно. Одной из его причин они называли отсутствие диалога между бизнесом и властью.