Коронавирус лишит Петербург почти тысячи заведений. Рестораторы жалуются на «глухоту» Смольного

Расстояние между столиками должно быть не менее 1,5 метров. Фото: Pixabay

Расстояние между столиками должно быть не менее 1,5 метров. Фото: Pixabay

Из-за пандемии коронавируса в Петербурге может закрыться почти тысяча заведений общественного питания. Коллапс, по мнению рестораторов, надвигался на Петербург уже давно, однако городская власть не может выстроить диалог с бизнесом.

За время пандемии в Петербурге из 5 тысяч заведений работу прекратило почти полтысячи. Еще около 400 временно прекратили деятельность, однако откроется из них не больше половины. Такие цифры прозвучили на деловом завтраке BestBreakfast. Дискуссия развернулась в онлайне.

По данным Петростата за январь-сентябрь этого года, оборот заведений общественного питания составил меньше 50 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом показатель просел на 30,2%. За первые девять месяцев работы отрасль продемонстрировала худшие показатели даже в сравнении с оборотом розничной торговли и других организаций.

Как отметили участники делового завтрака, элитные заведения продолжают спокойно существовать, не ощущая ударов коронавируса. Из-за пандемии пострадали в основном кафе стрит-фуда и столовые, а также заведения специализированного формата. Непросто приходится заведениям и среднего сегмента, но те, кто выжил, стремятся занять освобожденные более слабыми конкурентами места и осваивать новые форматы.

«Если же перейти от цифр к субъективному ощущению момента, то настроение предпринимателей можно описать так: стараемся сохранить оптимизм на фоне общей депрессии, многолетнего отсутствия прорывов в экономике и надвигающегося коллапса», — отмечала еще в начале ноября группа компаний «БестЪ» по итогам очередного делового завтра.

Причины проблем представители бизнеса видят по-разному. Среди них – отсутствие диалога с властью.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что Смольный может несколько ослабить ограничения для общепита в торговых центрах. По последним изменениям в «коронавирусное» постановление, абсолютно весь общепит на территории ТЦ должен быть закрыт. В ходе одной из конференций представитель Смольного сообщил, что общепит может продолжить работать на доставку, если зона фуд-корта будет закрыта, а кухня огорожена хотя бы жалюзи. Обсуживать посетителей смогут заведения с отдельным входом, или те, у которых есть отдельные лестница или лифт.

Между тем, владельцы торговых центров просили Смольный о другом. Бизнесмены направили письмо губернатору Александру Беглову. Они сообщали, что из-за введенного ограничения горожане станут реже ходить за покупками, так как закрытие любой из частей ТЦ влияет на посещаемость. Предприниматели ждут, что это скажется на заработках арендаторов. Сами владельцы ТЦ при этом заявляли, что готовы идти на любые уступки.

Непросто приходится барам и ресторанам, которые должны закрываться после 23:00. Еще до введения «комендантского часа» некоторые рестораторы отмечали, что их заведения получают половину недельной выручки за пятницу и субботу после 23:00.