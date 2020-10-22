Жители ликуют, рестораторы негодуют: как встретили новость о «комендантском часе» на улице Рубинштейна

Петербург готовится к введению «комендантского часа» в ресторанах и барах. Работу заведений общественного питания могут ограничить до 23-х часов. Пока рестораторы бьют тревогу и думают о потере до 50% прибыли, жители улицы Рубинштейна находятся в предвкушении тихих ночей. Верят в это, впрочем, не все.

Власти Петербурга обсуждают возможность введения ограничений. Предполагается, что при ограничении работы заведений общепита до 23:00 распространение коронавируса в Северной столице смогут сдержать. Изменения могут вступить в силу в конце месяца.

Как и ожидалось, такие новости среди рестораторов восторгов не вызвали. Союз развития культуры питания и сохранения исторического наследия улицы Рубинштейна уже выступил против инициативы и обратился в Смольный.

В частности, руководители заведений Crazy Wine, «Бар слона», Nau, «Бекицер», Fiddler’s Green, Duo Asia считают, что мера может оказаться фатальной для них и грозит полным закрытием.

В обращении к администрации Петербурга отмечается, что в пятницу и субботу заведения зарабатываю половину всей выручки за неделю. При этом 50% от этих денег приходят после 23:00.

Жители улицы Рубинштейна, которые уже давно воюют с рестораторами, новость приняли, напротив, с надеждой.

«Неужели Смольный вспомнил о детях ул.Рубинштейна и Думской, и с 26 октября 2020 года дети смогут спать по ночам?», — с сарказмом в социальной сети «ВКонтакте» отметила местная жительница.

«Отличная новость! Кому-то повезет. На нас это, как всегда, вряд ли будет распространяться», — с горечью заметила другая петербурженка.

«Может это спасет жителей от пьяных визгов?», — спросила еще одна пользовательница.